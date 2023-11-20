Раскрыта возможная причина смерти Тулеева

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Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев скончался из-за последствий старой травмы, предполагает региональный портал Ngs42.ru.

Фото: Интернет-портал Правительства Российской Федерации

Издание публикует фрагмент большого интервью покойного, которое он дал пару лет назад. Тогда чиновник рассказал, как работая в молодости на железной дороге, получил травму, которая напоминает о себе всю жизнь.

Тулеева ударило по спине сорвавшимся рельсом. Ушиб был сильным, но по молодости будущий губернатор не придал этому значения. "Молодой был, полмесяца отлежался и попрыгал", — вспоминал он.

"Потом боль о себе напоминала. А потом в какой-то один момент я встал и просто не смог пойти", — признавался политик.

Именно это и подтолкнуло его попроситься у президента в отставку: "Ум есть, ясность есть, разум есть, а двигаться не могу".

Тулеев перенёс две операции в Германии. Они прошли успешно — до конца жизни он передвигался самостоятельно, хотя и с тросточкой.