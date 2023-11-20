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Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев ушёл из жизни в возрасте 79 лет

0:57
Россия

Власти Кемеровской области подтвердили информацию о смерти бывшего губернатора региона Амана Тулеева.

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев ушёл из жизни в возрасте 79 лет
Фото: Официальный сайт администрации Кемеровской области

По словам действующего руководителя Кемеровской области Сергея Цивилёва, Тулеев ушёл из жизни в возрасте 79 лет.

Он назвал экс-губернатора региона ярким и неординарным человеком, который служил Кузбассу и Российской Федерации.

Как отметил Цивилёв, смерть Тулеева, возглавлявшего Кемеровскую область в 1997–2018 годах, стала невосполнимой утратой для региона и его жителей. Он добавил, что бывшему губернатору пришлось наводить порядок в Кузбассе в сложные периоды, в том числе во время шахтёрских волнений.

Цивилёв подчеркнул: Тулеев навсегда останется в памяти кузбассовцев по-настоящему народным губернатором.

Конкретные причины смерти политика не уточняются.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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