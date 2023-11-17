Песков предсказал будущее России через 10 лет

0:45 Your browser does not support the audio element. Россия

Россия будет сильнее, мудрее и богаче, заявил Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360", вышедшем в пятницу.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

По просьбе интервьюерки пресс-секретарь президента РФ сделал прогноз о состоянии мира через 10 лет.

"Она должна быть и будет сильнее, мудрее и богаче", — сказал он о России.

При этом Запад будет вставлять ей палки в колёса, полагает представитель Кремля.

"Потому что коллективный Запад будет руками и ногами хвататься за свое уплывающее лидерство", — объяснил он.

Песков предупредил, что "это чревато различными конфликтами", и в целом, по его прогнозам, "турбулентностей может стать больше".

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