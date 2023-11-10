Депутат Свинцов: у РФ есть технические возможности для блокировки VPN-сервисов

Представители Госдумы высказались о возможности блокировки всех нелегальных VPN-сервисов в стране. Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, для этого у России есть все технические возможности.

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"Безусловно, Роскомнадзор совместно с правоохранительными органами регулярно выявляют VPN-сервисы и блокируют абсолютно всё. Пока мне неизвестно об использовании каких-то сверхтехнологий, которые Роскомнадзор не мог бы заблокировать", — цитирует депутата Lenta.ru.

По словам Свинцова, как только специалисты выявляют новые VPN-сервисов, они сразу же их блокируют. При этом сохраняются те VPN-сервисы, которые работают для специализированных юридических лиц — банков и нужд связи.

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