Лавров заявил о том, что России удалось сохранить свои ценности

1:17 Your browser does not support the audio element. Россия

На Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, проходящей 1 ноября, Лавров также упомянул о словах Владимира Путина, который в своей речи 30 ноября сделал акцент на том, что Запад пытается использовать текущую напряженную ситуацию на Ближнем Востоке для дестабилизации и раскола российского общества.

Фото: YouTube

По словам Лаврова, Россия будет отстаивать общие ценности международной жизни, продвигать принципы справедливости.

"Глубокую тревогу вызывают непрекращающиеся попытки неолиберальной элиты Запада навязать другим народам чуждые им так называемые ценности. К чему приводят безответственные социальные инженерии, хорошо видно на примере стран Ближнего Востока и Севера Африки. В соседней Украине на официальном уровне прославляют нацистов и антисемитов, ведут дело к запрету канонической православной церкви, к углублению церковного раскола", — отметил министр.

Известно, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в целях США — поддержание неустойчивости на Ближнем Востоке, в связи с чем они стараются дискредитировать тех, кто выступает против прекращения насилия.

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