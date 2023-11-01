На Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, проходящей 1 ноября, Лавров также упомянул о словах Владимира Путина, который в своей речи 30 ноября сделал акцент на том, что Запад пытается использовать текущую напряженную ситуацию на Ближнем Востоке для дестабилизации и раскола российского общества.
По словам Лаврова, Россия будет отстаивать общие ценности международной жизни, продвигать принципы справедливости.
"Глубокую тревогу вызывают непрекращающиеся попытки неолиберальной элиты Запада навязать другим народам чуждые им так называемые ценности. К чему приводят безответственные социальные инженерии, хорошо видно на примере стран Ближнего Востока и Севера Африки. В соседней Украине на официальном уровне прославляют нацистов и антисемитов, ведут дело к запрету канонической православной церкви, к углублению церковного раскола", — отметил министр.
Известно, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в целях США — поддержание неустойчивости на Ближнем Востоке, в связи с чем они стараются дискредитировать тех, кто выступает против прекращения насилия.
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