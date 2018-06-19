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Минфин проговорился о скором росте инфляции

Россия

ЦБ не собирается понижать ключевую ставку. Она останется на уровне 7,25%. Такое решение приняли из-за того, что НДС в следующем году вырастет до 20%.

Минфин проговорился о скором росте инфляции. 388302.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Ранее регулятор изменял значение ключевой ставки пять раз. Еще осенью прошлого года она была 9%. Центральный банк собирался и дальше смягчать денежно-кредитную политику, однако этим планам помешало будущее увеличение НДС. Вместе с ним вырастет и инфляция. В этом году она будет на уровне 3,5-4%, а в следующем - уже 4-4,5%, сообщает РБК.

Что значит это решение для россиян? Ключевая ставка - процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Если показатель увеличивается, значит вместе с ним вырастут ставки по кредитам и депозитам. Это приводит к тому, что люди меньше тратят и больше копят.

И наоборот, если ставка понижается, то граждане начинают больше брать кредиты и покупать. Это ведет к росту инфляции. Поскольку из-за НДС увеличение и так будет обеспечено, ЦБ решил приостановить переход к нейтральной денежно-кредитной политике."Регулятор объяснял нынешний отказ от ее снижения планами правительства по повышению НДС и инфляционными ожиданиями, вызванными, в частности, ростом цен на топливо", - цитирует "МК" Министерство финансов Карелии. Эльвира Набиуллина заявила о том, что переход к нейтральной кредитно-денежной политике регулятор сможет осуществить только в 2019 году. 

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Темы НДС Россия экономика рост инфляции ключевая ставка Центральный Банк
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