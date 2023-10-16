Высокоскоростную магистраль от Москвы до Петербурга построят у метро "Рижская"

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По планам, Вокзал высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет возведен недалеко от станции метро "Рижская". Эту информацию подтвердил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он также отметил, что окружающая территория будущего вокзала будет полностью преобразована. В планах строительства в этом районе около 330 тысяч квадратных метров недвижимости, включая общественные объекты. Это создаст комплексное и хорошо доступное транспортом городское окружение.

Фото: openverse.org

Бочкарев уточнил, что строительство будет осуществляться в рамках утвержденного проекта планировки территории. Согласно председателю Москомархитектуры Юлиане Княжевской, общественно-деловая застройка будет расположена по обе стороны железнодорожных путей и займет общую площадь около 300 тысяч квадратных метров. Кроме того, планируется строительство конкорсов и платформ для остановки поездов высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, а также трех диаметров: МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. В проекте также предусмотрена связь с пятой линией метро и надземный переход к Рижскому вокзалу и станции метрополитена с тем же названием. Эти изменения сделают этот район мощным транспортным хабом, являющимся важной частью городской инфраструктуры, сообщает ТАСС.

В дополнение к этому, также в планах возвести второй вестибюль станции метро "Рижская" на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Для улучшения движения автомобилей и общественного транспорта предусматриваются дополнительные парковки, отстойно-разворотная площадка и два новых остановочных пункта для наземного транспорта. Также будет проведена реконструкция трамвайной линии, включая строительство двух эстакад-съездов общей протяженностью 1 км вдоль 2-й Мытищинской улицы, начиная с Мурманского проезда и заканчивая Третьим транспортным кольцом.

Реализация проекта ВСМ-1 Москва — Санкт-Петербург сократит время в пути между двумя крупнейшими городами России с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут.

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Высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург. Проекты и история вопроса