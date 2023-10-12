В Башкирии ввели запрет на курение электронных сигарет в общественных местах

Ранее ограничения были направлены исключительно на курение, но теперь они были расширены и охватывают потребление никотинсодержащих продуктов.
Министерство по чрезвычайным ситуациям внесло поправки в правила пожарной безопасности, которые в настоящее время запрещают использование устройств для вейпинга в общественных местах. Эти обновленные руководящие принципы применимы к широкому спектру учреждений и помещений, начиная от складов и транспортных средств и заканчивая коммерческими площадками, медицинскими учреждениями, образовательными учреждениями и центрами по уходу за детьми.
Следовательно, запрет теперь распространяется не только на обычное курение табака, но и на использование устройств, предназначенных для потребления никотинсодержащих продуктов, сообщает mkset.ru.
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