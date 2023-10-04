Губернатор Ростовской области Василий Голубев провёл семинар по благоустройству

2:21 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

В Новошахтинске 3 октября прошел областной семинар по благоустройству под руководством губернатора Ростовской области Василия Голубева и с участием глав муниципальных образований, представителей власти и бизнес-сообщества. Главной темой семинара, который проводится уже в 11-й раз, стало озеленение.

Фото: www.donland.ru

Также глава региона посетил выставку, на которой производители представили свой товар, в частности: плитку для тротуара, осветительные приборы, малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства, и детский парк "Город детства".

"Теме высадок зелёных насаждений, ухода за ними наши земляки традиционно уделяют особое внимание. Хочу напомнить, что замечательная традиция дней древонасаждений существовала в Ростове-на-Дону еще век назад, а затем, в 2012 году, была восстановлена, но уже на всей территории Ростовской области", — рассказал губернатор.

Что касается статистики, то за 11 лет на Дону жители области посадили свыше 5 млн деревьев и кустарников. С 2017 года в регионе обустроено 600 тыс. кв. м цветников, высажено свыше 30 тыс. деревьев, 120 тыс. кустарников.

При этом губернатор подчеркнул при общении с руководителями городов и районов, что самое главное — сохранить то, что сделано, поэтому так важен дальнейший уход за насаждениями.

Отмечается, что в планах на этот год благоустроить 168 объектов и 39 дворовых территорий с использованием зелёных насаждений. Василий Голубев предположил, что подстегнуть муниципалитеты к действию поможет соревновательный элемент. Например, если средства, выделенные из региональной казны, не будут освоены на инициативные проекты, то количество финансируемых объектов на следующий год сократится, а деньги уйдут на проекты в другие муниципалитеты.

Василий Голубев напомнил и про грядущий День древонасаждений, в связи с чем поручил заранее определить места для посадки, подготовить подходящий материал, предусмотрев в дальнейшем и необходимый уход за насаждениями.

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