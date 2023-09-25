Завершено расследование дела об изнасиловании девочек в отеле Петрозаводска

Потерпевшими по этому делу стали две девочки, и подробности были раскрыты пресс-службой Следственного комитета Республики Карелии.
Следователи в Карелии успешно завершили расследование ужасного преступления, совершенного 30 лет назад, связанного с изнасилованием двух девочек.
По версии следствия, инцидент произошел в октябре 1993 года в гостинице в Петрозаводске, куда нападавшие обманом заманили двух школьниц в возрасте 11 и 13 лет.
По прошествии длительного периода времени, с помощью современных методов судебно-медицинской экспертизы, преступники в конце концов были установлены. Было установлено, что это два человека из южных регионов Российской Федерации. Оба подозреваемых в настоящее время находятся под стражей.
Расследование этого уголовного дела находится на завершающей стадии, и обвиняемые вскоре предстанут перед судом, сообщает karelinform.ru.
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