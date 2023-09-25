Депутата-участника СВО из Дагестана наградили медалью Суворова

0:50 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Махачкала

Депутат из Дагестана Абдулла Магомедов, который добровольно присоединился к российской армии в зоне СВО, был награждён медалью Суворова по указу президента России, как сообщил председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров в своём Telegram-канале.

Фото: openverse

"Медаль Суворова — это признание вашего мужества, смелости и самоотверженности, проявленных в защите Родины", — отметил Аскендеров, поздравляя депутата-добровольца. Он также выразил надежду, что Магомедов и другие участники СВО вернутся домой к своим семьям в скором времени.

Абдулла Магомедов является депутатом от фракции "Единая Россия" и членом комитета по здравоохранению, труду и социальной защите Народного собрания Дагестана, сообщает ТАСС.

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