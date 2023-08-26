Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Соломатина рассказала, как инжир и молоко облегчают выведение мокроты при кашле
Китайские ученые вдохновились оригами при создании сенсоров, отслеживающих патологию
Глава минфин РФ сообщил, когда прекратится рост цен
США рассекретили документы о госперевороте в Чили в 1973 году
В Кении масштабная авария на ГЭС оставила без света города, аэропорты и правительственные здания
В Подольске была открыта стрельба: один человек получил ранения
Ученые рассказали о перспективах развития препаратов от рака
AP: Алабама впервые хочет казнить заключенного в США, заставив дышать азотом
New York Post: Трамп мог продать свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде за баснословные деньги

В Мурманске сообщили, зачем Норвегия убила 40 пасшихся в РФ оленей

1:31
Россия » Северо-Запад » Мурманск

Наталья Поликарпова, руководитель заповедника "Пасвик" в Мурманске, разъяснила ситуацию вокруг убийства оленей в Норвегии, которые паслись на территории России. Она поделилась своим мнением с BRIEF.

В Мурманске сообщили, зачем Норвегия убила 40 пасшихся в РФ оленей
Фото: creativecommons

По словам Поликарповой, норвежская сторона исказила информацию о случившемся убое. Она пояснила, что олени такого типа ежегодно убиваются для получения мяса, но в Норвегии сообщения о произошедшем представлены так, будто Россия вынудила владельцев оленей принять данное решение. Директор сказала: "Эти олени ежегодно забиваются на мясо норвежской стороной, это бизнес оленеводов. Они преподносят так искаженно информацию. Как будто они вынуждены были это сделать. Это обман норвежских читателей. Норвежские оленеводы на них не ездят"

Напомним, Мурманский заповедник "Пасвик" потребовал компенсацию от норвежских властей в размере 47 миллионов крон (около 424 миллионов рублей) за 40 северных оленей, которые паслись на территории России. За два месяца пребывания животных на территории заповедника, они нанесли значительный ущерб растительности, съев большое количество ягод и листвы с кустарников. В ответ на это, в Норвегии была названа огромная сумма компенсации, после чего появилась информация, что власти страны начали уничтожать оленей, находившихся в России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Северный олень интересные факты
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
В США впервые используют новый способ казни — AP

Власти Алабамы хотят сделать свой штат первым в США, где будет применена смертная казнь с использованием чистого азота.

AP: Алабама впервые в США проведёт смертную казнь заключенного с помощью азота
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар
"Всех командиров с обеих сторон волнует только Работино". Обстановка накаляется
Ученые назвали места в квартире, где микробов больше, чем на унитазе
"Под пивко идёт хорошо": Васильев о реакции зрителей на "Сваты"
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Как выглядит дом Меладзе и Брежневой на Рублевке за 350 миллионов рублей
Лукашенко о смерти Пригожина: Слишком грубая, непрофессиональная работа
Длительный украинский конфликт оказался ловушкой для Запада, застигнув его врасплох
Длительный украинский конфликт оказался ловушкой для Запада, застигнув его врасплох
Последние материалы
В Мурманске сообщили, зачем Норвегия убила 40 пасшихся в РФ оленей
Бывший «ангел» Victoria’s Secret Жозефин Скривер впервые стала мамой
Певица Анна Калашникова оценила новый образ помолодевшего Киркорова
Звезда "Не родись красивой" Нелли Уварова больше не играет главные роли в кино
Нашествие ядовитых медуз в море на востоке Крыма напугало отдыхающих
Ученые США предупредили о риске самоуничтожения Земли
Во Владивостоке ликвидирован пожар на электроподстанции
Мужчина на электросамокате в Бутово травмировал 5-летнего ребенка и скрылся
Певица Клава Кока рассказала о своем возлюбленном из шоу "Сердце Клавы"
Врачи рассказали о клетках, которые помогают справиться с пневмонией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X