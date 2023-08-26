В Мурманске сообщили, зачем Норвегия убила 40 пасшихся в РФ оленей

1:31 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Мурманск

Наталья Поликарпова, руководитель заповедника "Пасвик" в Мурманске, разъяснила ситуацию вокруг убийства оленей в Норвегии, которые паслись на территории России. Она поделилась своим мнением с BRIEF.

Фото: creativecommons

По словам Поликарповой, норвежская сторона исказила информацию о случившемся убое. Она пояснила, что олени такого типа ежегодно убиваются для получения мяса, но в Норвегии сообщения о произошедшем представлены так, будто Россия вынудила владельцев оленей принять данное решение. Директор сказала: "Эти олени ежегодно забиваются на мясо норвежской стороной, это бизнес оленеводов. Они преподносят так искаженно информацию. Как будто они вынуждены были это сделать. Это обман норвежских читателей. Норвежские оленеводы на них не ездят"

Напомним, Мурманский заповедник "Пасвик" потребовал компенсацию от норвежских властей в размере 47 миллионов крон (около 424 миллионов рублей) за 40 северных оленей, которые паслись на территории России. За два месяца пребывания животных на территории заповедника, они нанесли значительный ущерб растительности, съев большое количество ягод и листвы с кустарников. В ответ на это, в Норвегии была названа огромная сумма компенсации, после чего появилась информация, что власти страны начали уничтожать оленей, находившихся в России.

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