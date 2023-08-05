В штабе объединенной группировки российских войск состоялись переговоры под руководством министра обороны России Сергея Шойгу и главы российского Минпромторга Дениса Мантурова. Тема совещания — обсуждение гособоронзаказа и путей его реализации. Информацию приводит МО РФ.
"Министр обороны РФ и заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа".
Других подробностей ведомство не приводит.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет.