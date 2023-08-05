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Шойгу и Мантуров провели переговоры по гособоронзаказу

0:44
Россия

В штабе объединенной группировки российских войск состоялись переговоры под руководством министра обороны России Сергея Шойгу и главы российского Минпромторга Дениса Мантурова. Тема совещания — обсуждение гособоронзаказа и путей его реализации. Информацию приводит МО РФ.

Шойгу и Мантуров провели переговоры по гособоронзаказу
Фото: aif.ru

"Министр обороны РФ и заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа".

Других подробностей ведомство не приводит.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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