Ранее установленный на территории Воронежской области режим контртеррористической операции (КТО) официально снят. Об этом информирует пресс-служба регионального УФСБ.
"В Воронежской области снят режим КТО".
Отметим, что предпринятые меры по назначению вышеуказанного режима были предприняты в связи с напряженной ситуацией в Ростове-на-Дону, где был устроен "марш справедливости".
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