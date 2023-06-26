Режим КТО в Воронежской области официально снят

0:38 Your browser does not support the audio element. Россия

Ранее установленный на территории Воронежской области режим контртеррористической операции (КТО) официально снят. Об этом информирует пресс-служба регионального УФСБ.

"В Воронежской области снят режим КТО".

Отметим, что предпринятые меры по назначению вышеуказанного режима были предприняты в связи с напряженной ситуацией в Ростове-на-Дону, где был устроен "марш справедливости".