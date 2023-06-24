Baza: цены на все авиабилеты из России за утро подорожали в несколько раз

1:01 Your browser does not support the audio element. Россия

Стоимость авиабилетов из российских аэропортов за границу за утро 24 июня выросла в несколько раз, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным авторов материала, ещё вчера перелёт в Стамбул стоил примерно восемь тысяч рублей, но сегодня минимальная цена у агрегаторов составляет около 35 тысяч рублей.

"Прямой рейс до Еревана теперь обойдётся в сумму от 36 до 151 тысячи рублей, а в Алматы можно улететь по цене от 33 до 48 тысяч рублей", — сообщает издание.

Журналисты также уточнили, что не смогли найти в продаже билетов на прямые рейсы в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что в Москве, Московской и Воронежской областях были введены режимы контртеррористической операции. Позже об отмене массовых мероприятий на ближайшие дни заявили власти Тульской, Липецкой Тверской и Калининградской областей.

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