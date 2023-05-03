В Якутии размыло региональную автодорогу

На автодороге "Харбалах", которая находится в Якутии, произошёл размыв земляного полотна из-за повышения уровня талых вод. К текущему моменту проезд по этому маршруту закрыт, сообщают в пресс-службе управления автодорог республики.
"Закрыт проезд по автодороге "Харбалах". В результате повышения уровня талых вод произошел размыв земляного полотна на 35-м км автомобильной дороги в Таттинском улусе".
Начиная с 3 мая жители Якутии не смогут передвигаться по региональной автодороге: соответствующий приказ подразумевает ограничение проезда для всех видов транспорта.
Уточняется, что такие населенные пункты, как Харбалах, Чымнайи, Чычымах, остались без транспортного сообщения.
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