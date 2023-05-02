Путин потребовал от губернатора Воронежской области заняться качеством дорог

0:35 Your browser does not support the audio element. Россия

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Фото: Администрация президента РФ

Глава государства призвал главу региона обратить внимание на качество дорог в области, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.

Особенно проблемными являются трассы местного значения, отметил президент.

Кроме того, серьезную проблему для Воронежской области представляет отравление людей спиртосодержащей продукцией.

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