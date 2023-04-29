В доме "правозащитницы" в Нижнем Новгороде обнаружили патроны

При обыске в квартире Ольги Садовской, замдиректора "Команды против пыток"*, в Нижнем Новгороде следователи обнаружили незарегистрированные патроны.
В доме Садовской и юристов правозащитной организации прошли обыски, после которых силовики провели обыск в офисе. По информации, замдиректора могут обвинить в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении оружия. Сейчас следователи устанавливают, где Садовская взяла эти боеприпасы и почему не зарегистрировала их, сообщает newsnn.ru.
Ранее в филиале организации "КПП" в Пятигорске также проходил обыск в связи с этим делом.
* "Комитет по предотвращению пыток" был внесен в реестр иноагентов 14 января 2016 года и прекратил свою деятельность 12 марта 2018 года, однако вновь начал работать без образования юридического лица.
10 июня 2022 года организацию включили в реестр НКО-иноагентов, а после этого появился новый проект — "Команда против пыток".
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