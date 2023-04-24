Денежное поощрение за победу в конкурсе "Учитель года России" будет составлять 1 млн рублей, призеры смогут получить по 500 тыс. рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, добавив, что такое нововведение начнет работу с 2023 года.
Помимо денежных вознаграждений, уточняет политик, участники конкурса смогут обмениваться опытом, предлагать необычные идеи в области педагогики и делиться собственными достижениями.
Ранее поступила информация, что Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, предложила выдавать 100-балльные сертификаты по ЕГЭ выпускникам, которые закончили школу на "отлично".
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