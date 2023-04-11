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Житель Хабаровска может сесть на 20 лет за перевод личных денег в адрес ВСУ

1:11
Россия

ФСБ задержала в Хабаровске мужчину по подозрению в государственной измене. Сообщается, что он переводил личные средства в адрес ВСУ.

Житель Хабаровска может сесть на 20 лет за перевод личных денег в адрес ВСУ

В Хабаровске задержан мужчина, переводивший собственные средства в адрес Вооружённых сил Украины. Такую информацию сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Там отметили, что подозреваемый финансировал приобретение ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — заявили ТАСС в ЦОС ФСБ.

В следственном подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Она предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Сейчас проводятся следственные действия, собираются дополнительные доказательства по данному уголовному делу.

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На Украине хотят расстреливать за измену Родине
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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