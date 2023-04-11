Житель Хабаровска может сесть на 20 лет за перевод личных денег в адрес ВСУ

1:11 Your browser does not support the audio element. Россия

ФСБ задержала в Хабаровске мужчину по подозрению в государственной измене. Сообщается, что он переводил личные средства в адрес ВСУ.

В Хабаровске задержан мужчина, переводивший собственные средства в адрес Вооружённых сил Украины. Такую информацию сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Там отметили, что подозреваемый финансировал приобретение ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — заявили ТАСС в ЦОС ФСБ.

В следственном подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Она предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Сейчас проводятся следственные действия, собираются дополнительные доказательства по данному уголовному делу.

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