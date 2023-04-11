После новостей о том, что гражданам РФ призывного возраст военкоматы будут рассылать повестки с помощью сайта "Госуслуги", россияне обратили внимание на исчезнувшую с сайта функцию удаления аккаунта.
Утром 11 апреля возможность удалить свою учётную запись с "Госуслуг" вновь стала доступна. Причём окончательно закрыть свой профиль можно как в мобильном приложении, так и с помощью интернет-сервиса.
Решение отключить функцию в начале апреля российские власти объяснили большим количеством случаев кражи личных данных пользователей.
Ранее американские СМИ сообщили, что ФБР опубликовало объявление с призывом к россиянам поработать на американскую разведку.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.