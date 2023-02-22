Столичных школьников приглашают на экспедицию в Арктику

1:24 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

Московские школьники смогут отправиться на экспедицию, написав Арктический диктант.

Отборочный тур уже стартовал. Учащиеся в возрасте от 16 до 18 лет в течение февраля должны написать диктант, задания которого посвящены истории и географии северных регионов России, а также экологическим проблемам, природным и климатическим особенностям.

"Пройти Арктический диктант учащийся должен после подачи документов на участие в проекте и вступления в Российское движение детей и молодежи "Движение первых". Также ему надо определиться, в каком из отрядов он хочет быть: "Первооткрыватели" или "Арктическая наука", — добавили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Первый отряд будет называться "Первооткрыватели". Под руководством известного российского путешественника Матвея Шпаро школьники пройдут по северному побережью полуострова Таймыр до объединенной гидрометеорологической станции имени Е. К. Федорова на мысе Челюскин. За десять дней школьники пройдут стокилометровый участок.

Отряд "Арктическая наука" отправится на вертолете сразу на станцию. Школьники вместе с учеными будут проверять гипотезы, которые выдвинут на подготовительном этапе.