Беглов не сумел сымитировать прямой эфир

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 декабря провел прямую линию с горожанами. По данным инсайдеров, во избежание накладок и неудобных тем эфир был записан заранее, однако полностью исключить проблемы не удалось. На 50-й минуте трансляции Беглов заявил, что работает уже два часа, что может указывать на ошибки при склейке эфира. Кроме того, во время трансляции произошел долгий технический сбой, вызвавший недоумение общественности.

Руководитель проекта "Делайте правильно" Дмитрий Гусев прокомментировал прямой эфир губернатора, отметив, что чиновник в очередной раз продемонстрировал свой профессиональный уровень и "мастерство" его команды.

"К сожалению, господин Беглов настолько "квалифицированный" управленец, подобрал себе настолько "квалифицированную" команду, что даже сымитировать прямой эфир его команда не смогла. На мой взгляд, это говорит о том, что господин Беглов нашему городу совершенно не подходит. В нашем городе нельзя имитировать, в нашем городе надо делать все по-настоящему. Это касается и прямых эфиров, и уборки снега, вывоза мусора и вообще диалога с теми людьми, которые в этом городе живут", — отметил Гусев.

Эксперт выразил надежду, что вскоре губернатор покинет свое кресло, а его место займет более квалифицированный управленец.

"Я надеюсь, что господин Беглов получит еще одну награду за заслуги перед Отечеством и спокойно уйдет на пенсию, на заслуженный отдых, потому что нашему городу уже давно нужен новый губернатор", — иронично заключил Гусев.

Ранее сообщалось, что заготовленность прямого эфира Беглова косвенно может подтверждать и вид за окном из кабинета губернатора. Тонкие маркизы из вуали на окнах отлично пропускают свет, однако во время выступления Беглова за окном оказалось темно. Это доказывает правдивость заявлений инсайдеров, сообщавших, что эфир снимался в ночь на 10 декабря.