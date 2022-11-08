Пассажиры аэропорта в Омске жалуются на 18-часовые задержки самолётов

Пассажиры омского аэропорта им. Карбышева называют воздушную гавань "новым Бермудским треугольником". Им приходится ждать своего вылета по 18 часов.

Если на юге России аэропорты закрываются из-за близости к зоне СВО, задержку рейсов из северных регионов страны объяснить трудно. На вечер воскресенья, 6 ноября, задерживались два борта, а накануне к ним присоединился третий рейс.

Как сообщает издание gorod55.ru, желающие отправиться из Омска в Барнаул ждали посадки более 18 часов. Авторы материала отмечают, что все три самолёта принадлежат компании "ЮВТ Аэро". По словам представителя авиаперевозчика, задержки случились по причине позднего прибытия самолета под рейс.