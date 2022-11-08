Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Майкл Бом: выборы в США никак не повлияют на помощь Украине
WT: на выборах в Конгресс США столкнутся две принципиально разные версии Америки
Артиллерия "О" ВС РФ не позволяет ВСУ закрепиться на Краснолиманском направлении
Эксперт: для контроля за утечками данных нужен реестр владельцев информации
Психолог Идзиковский: высшее образование — противоядие от обращения к гадалкам
Трамп пообещал выступить с "очень важным" объявлением во Флориде 15 ноября
Приморские морпехи из-под Павловки: бои тяжёлые, потери есть, вернёмся с победой
WP: президент США Байден напоминает Пиноккио из-за постоянных ложных заявлений
Сенатор Пушков: мечта украинцев о процветании в составе ЕС — жизнь в мифе

Пассажиры аэропорта в Омске жалуются на 18-часовые задержки самолётов

Россия

Пассажиры омского аэропорта им. Карбышева называют воздушную гавань "новым Бермудским треугольником". Им приходится ждать своего вылета по 18 часов.

Если на юге России аэропорты закрываются из-за близости к зоне СВО, задержку рейсов из северных регионов страны объяснить трудно. На вечер воскресенья, 6 ноября, задерживались два борта, а накануне к ним присоединился третий рейс.

Как сообщает издание gorod55.ru, желающие отправиться из Омска в Барнаул ждали посадки более 18 часов. Авторы материала отмечают, что все три самолёта принадлежат компании "ЮВТ Аэро". По словам представителя авиаперевозчика, задержки случились по причине позднего прибытия самолета под рейс.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин
Популярное
Силовые структуры
Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО

Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.

Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО
Американцы приехали сражаться на стороне РФ: "Мы здесь для борьбы с нацизмом"
Силовые структуры
Американцы приехали сражаться на стороне РФ: "Мы здесь для борьбы с нацизмом"
Силовые структуры
Подоляка: в США и на Украине заговорили о мире, потому что близится разгром ВСУ
Силовые структуры
Военный с позывным "Туман": откинувший две гранаты боец жив и здоров
Любовь Степушова Надёжный партнёр: северокорейское оружие помогло бы РФ в СВО Любовь Степушова Сергей Лебедев Межэтнические конфликты давно стали слабым местом стран-участниц НАТО Сергей Лебедев Александр Трубин Шпионский картель США угрожает Пакистану и Афганистану Александр Трубин
Силовые структуры
Военкор Сладков: ситуация в Павловке "не совсем позитивная"
Силовые структуры
Сладков: ситуация в Павловке выступает как реальная аномалия
Как в Сталинграде или страшнее: ВСУ и ВС РФ готовятся к Херсонской битве
Силовые структуры
Как в Сталинграде или страшнее: ВСУ и ВС РФ готовятся к Херсонской битве
Последние материалы
Эксперт: для контроля за утечками данных нужен реестр владельцев информации
Психолог Идзиковский: высшее образование — противоядие от обращения к гадалкам
Трамп пообещал выступить с "очень важным" объявлением во Флориде 15 ноября
WP: президент США Байден напоминает Пиноккио из-за постоянных ложных заявлений
Приморские морпехи из-под Павловки: бои тяжёлые, потери есть, вернёмся с победой
Десять причин, почему кошка не ходит в лоток
Сенатор Пушков: мечта украинцев о процветании в составе ЕС — жизнь в мифе
Bloomberg: ЕС прояснит свои условия по предоставлению Украине 18 миллиардов евро
Военный ВС РФ: в наступлении ВСУ участвовали польские женщины-наёмницы
Салливан: США действительно общались с РФ для снижения риска ядерной эскалации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников