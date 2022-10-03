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Военкома Белгородской области уволили за провал мобилизации и связь с Украиной

Россия

Скандально прославившийся военный комиссар Белгородской области Валерий Грицай отстранён от занимаемой должности.

Военкома Белгородской области уволили за провал мобилизации и связь с Украиной

Белгородский военком допустил массу грубых нарушений во время частичной мобилизации, сообщает издание Царьград. Например, в столице региона повестку получил молодой человек с одной почкой, чьи подтверждающие операцию медицинские документы в военкомате назвали фальшивкой и отказались проводить медкомиссию.

Помимо того, что мобилизованные мужчины области уже трое суток вынуждены жить в спортивном комплексе без малейших удобств, среди призванных обнаружили несколько пожилых людей с инвалидностью.

Местные Telegram-каналы рассказали, что Грицай долгое время жил в Киеве, а также стало известно о фактах его взаимодействия с противником. Авторы материалы отмечают, что если информация подтвердится, военкома ожидает серьёзное и суровое уголовное наказание.

Ранее источники в Киеве сообщили, что украинские власти разочарованы отсутствием протестов против частичной мобилизации в России.

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Автор: Антон Уткин
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