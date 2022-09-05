Игры на детских площадках Петербурга могут закончиться в травмпункте

Контроль за безопасностью детских площадок Санкт-Петербурга следует усилить. На это указывают постоянные сообщения горожан о сломанных горках, неисправных "лазалках" и скалодромах.

Жители Петербурга продолжают жаловаться на состояние детских площадок. Чаще всего горожане просят удалить рисунки и надписи, сделанные детьми, но нередки также сообщения о вышедшем из строя оборудовании. Много жалоб касается незакрепленных и ветхих элементов, в том числе шатающихся ступеней и зацепов. Петербуржцы опасаются, что игры на таких "аттракционах" могут закончиться в травмпункте.

Петербурженка по имени Татьяна сообщила о неисправности оборудования детской площадки, расположенной в городском саду Зеленогорска. После прогулки по такому саду ребенку может понадобиться йод или даже помощь врача.

"По адресу: г. Зеленогорск, улица Комсомольская, д.25, в плодовом саду находится детская площадка. Оборудование детской площадки повреждено, а именно лестница местами прогнила, имеет поломки. Игры на данном детском оборудовании могут привести к травмам детей. Просьба устранить поломки", — пишет Татьяна.

Помимо трухлявых деревянных ступеней, неисправными в саду оказались также скалодромы. Некоторые зацепы не закреплены и шатаются, сообщила женщина.

"Не закреплены зацепы на двух детских скалодромах", — пишет петербурженка.

Игры на детских площадках с неисправным оборудованием могут быть очень опасны. К примеру, в августе в Приморском районе Санкт-Петербурга оборвалась цепь на качелях, на которых качалась 12-летняя девочка. О пациентке с травмой живота и повреждениями внутренних органов сообщили в полицию сотрудники городской больницы.

В Санкт-Петербурге около 5 300 детских игровых зон. Из них более половины принадлежит муниципалам, около 1000 — районным администрациям и госучреждениям, еще 800 находятся на территориях частных многоквартирных домов.

Ранее СМИ раскритиковали губернатора Петербурга Александра Беглова за пиар на новой детской площадке, в то время как сотни объектов находятся в плохом состоянии и требуют ремонта. Журналисты констатировали, что эта важная проблема остается без внимания чиновников Смольного.