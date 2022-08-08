Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о самочувствии местных жителей, которые отравились из-за употребления грибов. По информации главы ведомства, пострадали четыре человека.
Как подчеркнул чиновник, один пациент находится в состоянии средней степени тяжести. За ним наблюдают врачи центральной районной больницы, добавил Мелик-Гусейнов.
"С отравившимся нижегородцами работает бригада Центра медицины катастроф вместе с главным токсикологом области", — написали в newsnn.ru.
Руководитель министерства порекомендовал россиянам собирать трубчатые, а не пластинчатые грибы. Также политик напомнил, что их не стоит употреблять детям.
Ранее сообщалось, что 10 нижегородцев, в том числе ребёнок, отравились грибами.
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