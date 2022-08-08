В Минздраве описали состоянии отравившихся грибами нижегородцев

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о самочувствии местных жителей, которые отравились из-за употребления грибов. По информации главы ведомства, пострадали четыре человека.

Как подчеркнул чиновник, один пациент находится в состоянии средней степени тяжести. За ним наблюдают врачи центральной районной больницы, добавил Мелик-Гусейнов.

"С отравившимся нижегородцами работает бригада Центра медицины катастроф вместе с главным токсикологом области", — написали в newsnn.ru.

Руководитель министерства порекомендовал россиянам собирать трубчатые, а не пластинчатые грибы. Также политик напомнил, что их не стоит употреблять детям.

Ранее сообщалось, что 10 нижегородцев, в том числе ребёнок, отравились грибами.