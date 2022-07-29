Депутат Госдумы: сменить управляющую компанию можно решением общего собрания

Россияне, которые недовольны действиями управляющей компании (УК) и желают её сменить, должны придерживаться определённых правил. Об этом рассказала заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.

По словам депутата, если человек не согласен с начислениями УК, то действовать нужно самому. Так, необходимо направить в УК письмо с требованием пересчёта. Если будет доказано, что начисления были сделаны неверно, то в пользу потребителя выплачивается долг в размере 50% от начисленного сверху.

Если в компании ответят, что всё в порядке, надо обращаться в региональную жилищную инспекцию или (если и там не помогут решить вопрос) в суд, пояснила Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Отказаться от услуг ЖК, по закону, можно, проведя общее собрание жильцов, на котором 50% собственников примут решение о смене УК. Однако в реальности сделать это не так просто, добавила депутат Госдумы.