Конец “народному руководителю”: жители СНТ "РФП" начинают задавать неудобные вопросы

Очередное собрание собственников первой очереди на 88 домовладений, которую обслуживает СНТ СН "РФП”, прошло 9 июля. На нём председатель правления Константин Дворкин надеялся согласовать новые взносы и траты.

Лето, суббота, и вроде бы никаких проблем, председатель объявляет, что в повестке десять пунктов. Самым интересным, по нашему мнению, должен стать последний — вопросы жителей к правлению.

Дождавшись с нетерпением десятого пункта повестки собрания СНТ, один из владельцев большого дома на так называемой "груше” спрашивает: когда решится вопрос с электричеством и канализацией, проблемы с которыми начались ещё осенью 2021 года.

До этого времени посёлок "Руза Фэмили парк”, который за десять лет под руководством девелопера и автора проекта Юрия Королёва разросся до четырёх больших кварталов, неожиданно для большинства жителей начал делиться поквартально.

Владельцы больших участков (30-85 соток) инициировали захват власти Первого квартала. Новым председателем назначили Константина Дворкина, который пообещал жителям низкие ежемесячные взносы. Ранее, летом прошлого года, на таких же мероприятиях, угощая пловом и лимонадом соседей, он обещал цены на коммунальные тарифы не более 11 тысяч рублей в месяц, в то время как старая управляющая компания предложила ввести оплату в 17 500 рублей с участка до 14 соток.

Многие поверили кандидату в председатели, и проголосовали за смену управляющей компании, и даже несколько месяцев, в качестве бонуса, вообще не платили. При этом всё это время Первый квартал из 88 домов продолжал использовать инфраструктуру посёлка — канализацию, водопровод, электросети, парки, водоёмы и многое другое.

Прошёл почти год. А обещанных новых тарифов в платёжках жители СНТ СН "РФП” так и не увидели. Первый квиток пришёл осенью прошлого года с суммой 17 500 рублей, как и предлагал бывший председатель Королёв, а уже в январе 2022-го в платёжных документах красовалась сумма в 24 тысячи рублей зимнего тарифа. При этом у жителей возникли серьёзные проблемы с коммуникациями и обслуживанием территории (зимой посёлок погрузился во тьму, не было уличного освещения, а также не работало КПП с охраной — заезжай кто хочет).

За всё время у власти Дворкин, как оказалось, так и не захотел договориться с Королёвым (владельцем коммуникаций) о совместном обслуживании и пользовании инфраструктурой, находящейся вне пределов первой очереди посёлка, так как это повлекло бы ещё раз увеличение взносов для жителей СНТ "РФП".

И вот люди стали задавать вопросы. Ситуация совсем не та, что была обещана Константином Дворкиным год назад, когда прежнее ДНП "Руза-Кмд” переименовали в СНТ "РФП" и они отделились от всего посёлка под предлогом создания "райской жизни" на отдельно взятой территории в 17 гектаров.

При этом на каждом собрании, которые проходят теперь ежемесячно (раньше они проводились один-два раза в год), Дворкин просит жителей скинуться то по 750 рублей, то по 8300 рублей, а то и больше на разные нужды СНТ. В этот раз голосовали за покупку триммера для стрижки травы и другой доптехники. Возник логичный вопрос: "А на что идут ежемесячные поборы в размере 20-24 тысяч рублей, если всё равно приходится дополнительно скидываться всем СНТ на покупку оборудования и прочие расходы? При этом проблемы с коммуникациями и обслуживанием так и не решены!”

Дворкин пытается оправдаться, мол, во всех ваших бедах виноват Королёв, который не желает договариваться и просто обиделся на то, что один из кварталов теперь не в его власти.

Но из зала Дворкина перебивают: "Председатель лжёт!” Королёв ещё прошлой осенью призвал руководство нового СНТ заключить с ним договора на обслуживание коммуникаций, но Дворкин отказался, потребовав дать бесплатный и полный доступ к водопроводу, ЛДК и электрическим сетям посёлка. В итоге всё свелось к перепалке, а страдают теперь жители Первого квартала, где перебои с ливневой канализацией и электричеством входят в норму.

В марте этого года Юрий Королёв и его соседи по посёлку опять предложили Константину Дворкину договориться, предоставили документы для начала ведения переговоров с обоснованием: коммуникации и парковые территории посёлка необходимо обслуживать совместно. Но Дворкин и после этого продолжал тянуть время.

"Скоро осень, — возмущаются жильцы первого квартала, — а вы всё не можете договориться с Королёвым по ценам на обслуживание коммуникаций?”

Дворкин отвечает, что юристы СНТ "РФП” и СНТ "Королевский лес” Королёва ведут переписку и должны всё согласовать. В реальности же председатель СНТ понимает, что если согласовать платежи с Королёвым по коммуникациям и обслуживанию парков, то придётся поднимать в очередной раз стоимость ежемесячного обслуживания, а этого жильцы могут не простить.

Ведь в соседних трёх кварталах посёлка установлена единая цена в 19 150 для участков до 14 соток. При этом с них не требуют никаких дополнительных ежемесячных сборов на покупку бензопил или триммеров, взносов на обслуживание газопровода или возврат займов, которые постоянно возникают на первой очереди "Руза Фэмили парк". Всё уже давно куплено, всё работает в штатном режиме более десяти лет.

Трудности же в СНТ Дворкина, как он объясняет, возникают в том, что надо договориться о распределении балансово-эксплуатационной принадлежности, обслуживании общественных территорий и оплате счетов. На вопрос, когда же будет заключен договор, который устроит СНТ "РФП", он ответить затрудняется, "потому что не юрист”: "Как председатель могу только сказать, что процесс ведётся, какой-то диалог худо-бедно есть. Когда и к какому результату он придёт, мне сложно ответить”.

Жителей СНТ возмущает, что переписку можно вести бесконечно, а осенние дожди начнутся уже через пару месяцев. Жители предлагают Дворкину собрать инициативную группу, которая пойдёт договариваться с Королёвым напрямую. И в этот момент председатель начинает волноваться, ведь люди увидят всё своими глазами, узнают, что именно предлагает Юрий Королев со своей стороны, и кампания по его очернению пойдёт прахом.

"Кто бы сомневался, что вопрос нужно решить. Но у вас свои методы решения, а у нас другие”, — этими словами Константин Дворкин закрывает собрание. По всей видимости, красивая "сказочка” о райском месте и "народном” руководителе в лице Дворкина проваливается.

Но зато можно перечислить то, что он делает и что у него получается: у него хорошо получается предоставлять сомнительные документы в суд, чтобы отнять газовую трубу у девелопера.

Председатель СНТ СН "РФП” решил обратиться в арбитражный суд, где его юристы представили, скорее всего, ложные сведения, за что истцам может грозить теперь уголовная ответственность. 29 июня от Юрия Королёва поступило заявление в полицию, в котором он пояснил, что представители СНТ "РФП” ввели в заблуждение арбитражный суд, намеренно умолчав, что по данному вопросу уже есть решение Рузского районного суда.

Кроме того, адвокаты Дворкина не предоставили документы с общего собрания собственников СНТ от июля 2020 года, которое одобрило договор реального раздела газопровода по долям, а также, скорее всего, намеренно забыли рассказать о том, что жительница Алевтина Фадеева уже судилась по этому поводу и проиграла суд, апелляцию и кассацию по этому делу.

Все эти факты привели к тому, что Арбитражный суд вынес решение, которое не может считаться законным.

В связи с этим полиция начала проверку в рамках статьи 303 УК РФ. Наказание по этой статье — либо крупный штраф с запретом занимать подобные должности в течение пяти лет, либо тюремный срок до четырёх лет.

Одновременно полиция Рузы расследует и другое уголовное дело по факту уничтожения забора на частной территории Юрия Королёва. В МВД возбудили дело 23.04.2022 по части 1 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Задержанные на месте преступления рабочие СНТ СН "РФП” вначале давали показания, что забор стоимостью почти полмиллиона рублей они сломали по указанию Константина Дворкина и его управляющего Андрея Тищенко (кстати, ранее судимого и отбывавшего наказание).

Уголовное дело может быть также возбуждено и по заявлению одного из жильцов посёлка. История такова, "коллективная” жалоба была написана в адрес главы Рузского района, начальника ОМВД Рузского городского округа, генерального директора телеканала "РБК”. В ней говорится о том, что репортаж о посёлке "ЭМИРАЛЬД ВИЛЛАДЖ” не соответствует действительности и что такого посёлка не существует в природе. Письмо подписано жильцами, которые якобы сформировали эту инициативную группу, вот только подлинность некоторых подписей вызывает сомнения.

К сожалению, обо всём этом пока не знают жители СНТ "РФП”. Дворкин продолжает очернять Королёва, по всей видимости, надеясь на своих покровителей, которые помогут ему уйти от ответственности.

Однако благодаря вмешательству полиции есть надежда на то, что скоро всё закончится и жители Руза Фэмили парк снова объединятся и будут жить все вместе, а так называемый "народный” руководитель сложит свои полномочия.