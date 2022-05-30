В интернет попали персональные данные курьеров "Яндекс.Еды" и Delivery Club

Сервис доставки еды Delivery Club проверяет информацию об утечке персональных данных курьеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Актуальность данных и их принадлежность курьерам требует проверки, наша служба безопасности занимается этим вопросом", — следует из сообщения.

30 мая появилась информация о том, что в открытый доступ в Сеть были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов доставки "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Так, в файле с данными курьеров "Яндекс.Еды" насчитывается 700 тысяч строк, содержащих имена доставщиков, пароли от аккаунтов и номера телефонов, а в файле с данными курьеров Delivery Club — 521,5 тысяч строк с именами, адресами электронной почты и номерами телефонов курьеров.

Напомним, в Замоскворецкий суд пришёл иск против сервиса "Яндекс.Еда", сообщает РБК, ссылаясь на представителей организации "Роскомсвобода". Иск связан с утечкой данных клиентов приложения, произошедшей в начале марта. Истцы требуют компенсацию по 100 тысяч рублей.