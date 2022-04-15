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Автор Ольга Лазарева

Сергунина: жители столицы стали вдвое чаще пользоваться приложением "Моя Москва"

Россия » Центр » Москва

Горожане с января по март воспользовались услугами и сервисами мобильного приложения "Моя Москва" более 5,1 миллиона раз. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Чаще всего там передают показания счетчиков, оплачивают городские услуги и записываются на прием к врачу.

Сергунина: жители столицы стали вдвое чаще пользоваться приложением "Моя Москва"

"Статистика показывает, что этот канал взаимодействия жителей с городом становится все более востребованным. В приложении "Моя Москва” собраны сервисы, которые удобно иметь под рукой. Передать показания счетчиков, оплатить услуги или узнать о планах развития своего района можно в любое время. Всего возможностями платформы за три года ее работы воспользовались больше 26 миллионов раз", — рассказала Наталья Сергунина.

По словам заммэра, с начала 2022 года у приложения появилось более 355 тысяч новых пользователей, а всего его скачали более 3,5 миллиона человек.

Как уточнил руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сейчас горожане пользуются сервисами "Моей Москвы" в среднем 1,7 миллиона раз в месяц. В прошлом году этот показатель составлял 900 тысяч.

Самыми популярными услугами в приложении являются

  • передача показаний счетчиков горячей и холодной воды (181,9 тысячи пользователей),
  • оплата городских услуг (81,4 тысячи),
  • запись к врачу (79,3 тысячи),
  • передача данных счетчиков электроэнергии (более 50 тысяч),
  • а также просмотр домашних заданий ребенка (48,6 тысячи).

Приложение "Моя Москва" работает с начала 2019 года. Платформа позволяет оплачивать со смартфона все услуги ЖКХ, образование, штрафы и многое другое. При оплате картой "Мир" нет банковской комиссии.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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