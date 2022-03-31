EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

На чемпионате Business Skills представили более 200 перспективных проектов

Россия » Центр » Москва

В рамках второго этапа чемпионата предпринимательских идей Business Skills учащиеся московских школ и колледжей представили на суд экспертного сообщества более 200 проектов.

На чемпионате Business Skills представили более 200 перспективных проектов

Они охватили широкий спектр направлений:

  • торговлю,
  • функциональное питание,
  • ландшафтный дизайн,
  • ЖКХ,
  • информационные технологии,
  • сферу услуг,
  • социальный бизнес,
  • образование,
  • экологию

и другие.

"Московские школьники в рамках чемпионата Business Skills не перестают удивлять и радовать оригинальными идеями стартапов. В этом году выделяются проекты, направленные на популяризацию экологичного образа жизни, значительно увеличилось количество социально ориентированных проектов. Это показывает, что юные москвичи анализируют недочеты в инфраструктуре города и стремятся предложить удобные, современные решения актуальных задач", — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы проводит чемпионат Business Skills во второй раз. По сравнению с предыдущим состязанием заметно выросло количество и качество представленных работ, подчеркнула руководитель центрального аппарата Ассоциации молодых предпринимателей Анна Щеголева.

"Уровень и количество проектов существенно возросли по сравнению с прошлогодним чемпионатом. Это говорит об интересе со стороны молодого поколения к бизнесу и возможности создать собственный продукт, а также реализовать себя в новой серьезной роли — роли предпринимателя", — рассказала Анна Щеголева.

На заключительный этап, который пройдет 4-8 апреля, было отобрано 50 наиболее интересных проектов. Представители делового сообщества Москвы определят победителей в пяти номинациях:

  1. "Лучшая предпринимательская идея",
  2. "Лучшая бизнес-модель",
  3. "Лучший бизнес-план",
  4. "Лучший маркетинг-план"
  5. и "Лучший социальный проект".

Чемпионат Business Skills проводится для поддержки инициатив молодежи по разработке и реализации перспективных бизнес-идей, а также для развития деловой активности в Москве.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы москва
Sberbank
Новости
Агрономы напомнили правила подготовки к дачному сезону в апреле
Дмитрий Савельев: нужно научить молодёжь отличать правду
В Тульской области женщина отобрала у пенсионерки пять килограммов сахара
На чемпионате Business Skills представили более 200 перспективных проектов
Власти Польши поссорились из-за того, кто больший русофоб
Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ
Украина готовится к национализации первых вагонов из России и Белоруссии
Арестович: РФ практически полностью уничтожила военную промышленность Украины
Песков: власти РФ не принимали меры после заявлений Южной Осетии
Эксперт объяснил смягчение США санкций против продукции сельхозназначения из РФ
Популярное
Мир. Новости мира
"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника

Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.

"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника
Норкин высказался о судьбе звёзд, покинувших Россию: "Никому не будут нужны"
Шоу-бизнес
Норкин высказался о судьбе звёзд, покинувших Россию: "Никому не будут нужны"
Мир. Новости мира
Трамп попросил Путина обнародовать сведения о связях Хантера Байдена
Политика. Новости и аналитика
Кадыров уверен, что формулировка заявлений Мединского ошибочна
Любовь Степушова Херсонская народная республика на пороге создания и объединения с РФ Любовь Степушова Дмитрий Соколов Картошка на Луне: как использовать ночное светило в народном хозяйстве Дмитрий Соколов Игорь Буккер "Путин знает": Трамп просит слить компромат на сына Байдена Игорь Буккер
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подается на израильское гражданство
Кремль
Стратегия или позор в Стамбуле: все ждут объяснений от Путина
Спецоперация на Украине: варианты развития и возможные последствия
Мир. Новости мира
Спецоперация на Украине: варианты развития и возможные последствия
Последние материалы
В Тульской области женщина отобрала у пенсионерки пять килограммов сахара
На чемпионате Business Skills представили более 200 перспективных проектов
Власти Польши поссорились из-за того, кто больший русофоб
Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ
Украина готовится к национализации первых вагонов из России и Белоруссии
Арестович: РФ практически полностью уничтожила военную промышленность Украины
Песков: власти РФ не принимали меры после заявлений Южной Осетии
Эксперт объяснил смягчение США санкций против продукции сельхозназначения из РФ
Терапевт посоветовала пережить магнитные бури в спокойном режиме
Мизулина призвала решить проблему русофобии на YouTube
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников