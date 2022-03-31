На чемпионате Business Skills представили более 200 перспективных проектов

В рамках второго этапа чемпионата предпринимательских идей Business Skills учащиеся московских школ и колледжей представили на суд экспертного сообщества более 200 проектов.

Они охватили широкий спектр направлений:

торговлю,

функциональное питание,

ландшафтный дизайн,

ЖКХ,

информационные технологии,

сферу услуг,

социальный бизнес,

образование,

экологию

и другие.

"Московские школьники в рамках чемпионата Business Skills не перестают удивлять и радовать оригинальными идеями стартапов. В этом году выделяются проекты, направленные на популяризацию экологичного образа жизни, значительно увеличилось количество социально ориентированных проектов. Это показывает, что юные москвичи анализируют недочеты в инфраструктуре города и стремятся предложить удобные, современные решения актуальных задач", — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы проводит чемпионат Business Skills во второй раз. По сравнению с предыдущим состязанием заметно выросло количество и качество представленных работ, подчеркнула руководитель центрального аппарата Ассоциации молодых предпринимателей Анна Щеголева.

"Уровень и количество проектов существенно возросли по сравнению с прошлогодним чемпионатом. Это говорит об интересе со стороны молодого поколения к бизнесу и возможности создать собственный продукт, а также реализовать себя в новой серьезной роли — роли предпринимателя", — рассказала Анна Щеголева.

На заключительный этап, который пройдет 4-8 апреля, было отобрано 50 наиболее интересных проектов. Представители делового сообщества Москвы определят победителей в пяти номинациях:

"Лучшая предпринимательская идея", "Лучшая бизнес-модель", "Лучший бизнес-план", "Лучший маркетинг-план" и "Лучший социальный проект".

Чемпионат Business Skills проводится для поддержки инициатив молодежи по разработке и реализации перспективных бизнес-идей, а также для развития деловой активности в Москве.