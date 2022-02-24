Позиции Беглова снова упали в независимом рейтинге "Биржи губернаторов"

Акции главы Петербурга Александра Беглова в независимом рейтинге "Биржи губернаторов", который составляют аналитики агентства "Политброкер", показали падение 24 февраля. Таким образом, позиции градоначальника продолжают тренд на снижение. Последнее падение было зафиксировано 17 января, сообщало издание "Накануне".
В прошлый раз представители экспертного сообщества писали, что следствием такой ситуации являются накопившиеся в Северной столицы проблемы, связанные в том числе с образовавшимся в городе "коммунальным коллапсом". С самого начала сезона подведомственные Смольному структуры демонстрируют полную неспособность противостоять погодным условиям. В результате на дорогах происходят тысячи ДТП, а граждане, вынужденные передвигаться по скользким тротуарам, вынуждены травмироваться.
Зимний сезон подходит к концу, и за месяц ситуация не изменилась. Ежедневно петербургские СМИ публикуют десятки сообщений о проблемах, связанных с неубранными снегом и наледью. Помимо прочего, Петербург является лидером по всероссийской "ковидной" статистике, что является прямым следствием проблем в системе здравоохранения. Все эти факторы вполне объясняют падение акций Беглова на "Бирже губернаторов".
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