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Автор Ольга Лазарева

Позиции Беглова снова упали в независимом рейтинге "Биржи губернаторов"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Акции главы Петербурга Александра Беглова в независимом рейтинге "Биржи губернаторов", который составляют аналитики агентства "Политброкер", показали падение 24 февраля. Таким образом, позиции градоначальника продолжают тренд на снижение. Последнее падение было зафиксировано 17 января, сообщало издание "Накануне".

Фото: telemetr.me/@PolitBroker
Фото: telemetr.me/@PolitBroker

В прошлый раз представители экспертного сообщества писали, что следствием такой ситуации являются накопившиеся в Северной столицы проблемы, связанные в том числе с образовавшимся в городе "коммунальным коллапсом". С самого начала сезона подведомственные Смольному структуры демонстрируют полную неспособность противостоять погодным условиям. В результате на дорогах происходят тысячи ДТП, а граждане, вынужденные передвигаться по скользким тротуарам, вынуждены травмироваться.

Зимний сезон подходит к концу, и за месяц ситуация не изменилась. Ежедневно петербургские СМИ публикуют десятки сообщений о проблемах, связанных с неубранными снегом и наледью. Помимо прочего, Петербург является лидером по всероссийской "ковидной" статистике, что является прямым следствием проблем в системе здравоохранения. Все эти факторы вполне объясняют падение акций Беглова на "Бирже губернаторов".

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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