Иски за разрушение "Красного треугольника" заставят Смольный шевелиться

Член Совета ИКОМОС Виктор Дмитриев считает, что городские власти можно привлечь к ответственности за разрушение "Красного треугольника" в Петербурге. Есть правовые механизмы, которые позволяют наказывать за ненадлежащее содержание ОКН. Это заставило бы шевелиться чиновников администрации Александра Беглова.

В прошедший четверг, 17 февраля, на набережной Обводного канала частично обрушился фасад стены корпуса № 3, входящего в состав архитектурного комплекса "Красный треугольник". По словам общественников, поврежденное здание находилось в собственности города и входило в состав выявленных объектов культурного наследия "Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник". Начиная с 2011 года, это уже четвертое по счету обрушение, ранее обваливались крыши у корпусов №№ 26, 4 и 8.

В комментарии Pravda.Ru член совета ИКОМОС СПб Виктор Дмитриев выразил сожаление, что такое уникальное здание рассыпается. По словам эксперта, он занимался им много лет, но так и не удалось найти выход из ситуации с его разрушением.

С учетом нахождения здания в собственности города, ответственные ведомства и чиновники могут понести ответственность, считает эксперт. Сегодня есть инструменты, чтобы наказывать за ненадлежащее содержание ОКН.

"Значит надо к городу претензии предъявлять, сейчас существуют иски за ненадлежащее содержание объектов культурного наследия. Город же сам их утверждает эти объекты. Есть КГИОП городской, он рассматривает все эти объекты, относит их к объектам культурного наследия, а потом должна следовать цепочка правовых действий, определяющих обязанности собственника, владельца, города за счет бюджета", — заявил Дмитриев.

Эксперт ИКОМОС считает полезным запустить иски против города со стороны неравнодушных жителей. Это заставить администрацию Александра Беглова и комитеты шевелиться.

"Всхлипывать, что все разрушается — это вчерашний день. Было бы полезно запустить механизм таких правовых исков со стороны неравнодушных деятелей. Заставить шевелиться, конечно, надо. Они напринимали несколько тысяч объектов, а дальше возникает вопрос: а что дальше? Одно дело объявить, а другое дело что-то с этим делать. Сегодня в одном месте обрушилось, завтра в другом", — подытожил Дмитриев.

Напомним, журналисты называли разрушение "Красного треугольника" квинтэссенцией безалаберности Смольного. Власти в прошлом и нынешняя команда губернатора Александра Беглова не обеспечили консервацию объекта. Это стало причиной проникновения мародеров на территорию архитектурного комплекса. Многие годы они выпиливали металлоконструкции и элементы зданий, из-за чего крыши и фасады корпусов рушились. Профильные ведомства не занимались должным образом ремонтными работами, сказывался и дефицит финансирования. Также Смольный уже многие годы тянет с приспособлением территорий завода под современное использование. Из-за бюрократической волокиты многие проекты, которые могли спасти завод, так и остались нереализованными.