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Петербург вновь потерял Беглова

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Градоначальника Северной столицы не видели в администрации города со вторника. Версии об его отсутствии разняться, но все источники сходятся в одном: уезжать из Петербурга во время снежного и коммунального коллапса не стоило.

Петербург вновь потерял Беглова

Как сообщает телеграм-канал "Смольненский маяк", губернатор уехал из города, как только понял, что на этой неделе ожидается оттепель. По их информации, Александр Беглов сейчас находиться в Москве.

"Как только на помощь пришла подружка оттепель, губернатор улетел в Москву. Согласно инсайдам коллег губернатор отсутствует в городе уже не первый день. А ведь с момента прошлого самовольного "отпуска" и двух месяцев не прошло", — пишет автор канала.

По информации из источников близких к администрации, губернатор не просто уехал, а сообщил, что к тому же уходить на самоизоляцию. Такое обычно происходит перед встречами с первыми лицами страны.

Между тем, телеграм-канал "Площадь Восстания" уверен, что ничего хорошего Беглова в Москве не ждёт.

"Беглова ждёт увлекательный тур сразу по всем кремлёвским башням, в ходе которого он должен будет объясниться, почему у него в центре города и в мирное время калечатся люди. Что будет, если он не справится с объяснениями — пока непонятно", — написал канал во вторник.

До сих пор непонятно, где же всё-таки находится градоначальник. Пресс-служба Смольного же пока активно выпускает заранее заготовленные материалы. Мы же надеемся, что Александр Беглов успеет вернуться в город до следующего серьёзного снегопада и хоть что-то сделать с уборкой улиц.

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Автор: Ольга Лазарева
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