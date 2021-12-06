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Рунический провидец Вечерский: 2022 год испытает власть в России на прочность

Россия

В преддверие наступления нового года принято обращаться к астрологам, которые охотно составляют разнообразные гороскопы: на бизнес, удачу, любовь и семью и так далее.

Рунический провидец Вечерский: 2022 год испытает власть в России на прочность

Но не менее популярны в последние годы предсказания "для страны" — слишком уж напряжённой стала обстановка на международной арене.

Что касается наступающего 2022 года, то сразу несколько популярных в России астрологов и ясновидящих вдруг почти хором заговорили о скорой смене национального лидера.

Например, как пишет портал "Слово и дело", астрологу Светлане Драган звёзды нашептали, что уже в апреле в Кремле произойдёт "смена ключевых фигур".

Провидец Игорь Вечерский, работающий с рунами, в своих предсказаниях более осторожен. По его словам, в России действительно власть пройдёт серьёзное испытание на прочность, потому что "грядут новые вызовы для ее стабильности":

"Прямо сейчас существует недостаток каких-то средств и сил для эффективной работы. Тем не менее, запас прочности достаточно велик, а переломный момент в итоге позволит сохранить устоявшийся порядок вещей", — сказал рунический прорицатель в беседе с журналистом портала "Слово и дело".

Однако для того, чтобы "выстоять" в борьбе с коллективным Западом, России, по словам Вечерского, "понадобятся новые люди со способностью преодолевать кризисы и сложности".

А ещё провидец-рунист намекнул на проблемы со здоровьем у "одного из наиболее влиятельных людей России". У кого — не сказал.

"Состояние здоровья важного человека во власти ранее уже испытывало сложности, которые продолжаются и сейчас. В ближайшем будущем ситуация нормализуется, но не исключены новые проблемы в дальнейшем".

Pravda.Ru напоминает: не стоит относиться к пророчествам и предсказаниям как к истине в последней инстанции, поскольку учёные считают такой взгляд на устройство мира антинаучным.

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Автор: Ольга Лебедева
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