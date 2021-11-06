В РПЦ заявили, что надо быстрее ввести штрафы за отсутствие QR-кодов

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в России необходимо немедленно ввести QR-коды и штрафы за их отсутствие.

"Рано или поздно мы к этому придем, и чем раньше мы к этому придем, тем лучше", — отметил представитель церкви в эфире телеканала "Россия 24".

Также он считает, что потеря около тысячи человек каждый день в стране равна потере полка на войне, поэтому это можно считать общенациональной катастрофой.

Ранее некоторые люди из числа православной паствы стали сравнивать прививку от коронавируса с "принятием печати антихриста". На круглом столе в Сретенской академии духовенство РПЦ осудило распространение ложных учений, сторонники которых призывают отказываться от вакцинации, так как эта процедура якобы сопровождается "чипированием".

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