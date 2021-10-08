Заммэра Владимир Ефимов: Доходы бюджета Москвы от НДФЛ выросли на 23,4%

В 2021 году значительно выросли поступления в городской бюджет от всех категорий плательщиков налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Суммарно, они увеличились почти на 24%. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объяснил причины такой динамики.

За первые 8 месяцев текущего года в городскую казну поступило более 852 млрд рублей от уплаты подоходного налога. Это на 23,4% больше, чем было перечислено налогоплательщиками за аналогичный период прошлого года.

"НДФЛ — главная по величине статья доходов городского бюджета, на него приходится 45,4% в общем объеме налоговых доходов. За 8 месяцев текущего года поступления НДФЛ превысили не только уровень 2020 года, но и на 30% — показатели января-августа докризисного 2019 года", — отметил Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, это говорит о восстановления большинства отраслей московской экономики. Такая динамика является показателем того, что московским компаниям удалось преодолеть кризис, сохранить штат, выплачивать зарплаты и премии работникам.