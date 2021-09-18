Явка среди онлайн-избирателей составила 70%

По данным на субботу, около 70% избирателей, изъявивших желание проголосовать онлайн, приняли участие в дистанционном электронном голосовании. Такие данные предоставили в Центризбиркоме России.

"К концу третьего дня голосования, я думаю, явка будет порядка 90%. Такой явки на обычных классических участках не бывает, это даже сложно представить", — сообщил "России 24" заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

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