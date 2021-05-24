Жители сёл Ульяновской области не могут выйти из дома из-за мошек

Жителей сёл Выползово, Лава, Астрадамовка, Чеботаевка Сурского района Ульяновской области атаковали мошки. Об этом стало известно из социальных сетей, в которых люди пожаловались на то, что из-за огромного количества насекомых не могут выйти на улицу.

Нашествие мошек стало причиной гибели девяти коров и нескольких собак. Погибают птицы, мошки нападают и на людей. У некоторых после укусов возникает аллергия.

Это "летняя болезнь", отметил врач-аллерголог Владимир Болибок. Аллергическая реакция может возникнуть как у взрослых, так и у детей. Её могут спровоцировать не только укусы мошек, но и просто попадание пыльцы растений на кожу.

Специалисты пока не могут объяснить причины такой активности насекомых.

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