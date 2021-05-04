Губернатор Дегтярёв купил квартиру в Хабаровске в ипотеку

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв купил квартиру в столице региона в ипотеку. Подробности личной жизни губернатора стали известны изданию transsibinfo.com.

До переезда в Хабаровск семья Дегтярёва, которая воспитывает четырёх сыновей, снимала жильё или обходилась служебным. После назначения на Дальний Восток бывший депутат Госдумы решил обзавестись жилплощадью.

Также Дегтярёв рассказал, что мечтает о появлении в семье дочери. Каждое воскресенье семья посещает службы в церкви, а также состоит в обществе многодетных семей "Ландыш". По словам главы Хабаровского края, его сыновья будут учиться на Дальнем Востоке.

"И мой третий сын собирается в первый класс тоже в Хабаровске. Никаких Лондонов. Никакой Москвы. Я вас разочарую", — заявил он.

Дегтярёв стал временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года. На этом посту он сменил Сергея Фургала, против которого было открыто уголовное дело.

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