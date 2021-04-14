Петербургские льготники будут ездить в баню на социальном такси

В Петербурге хотят включить общественные бани в список социально-значимых объектов, до которых представители льготных категорий смогут добираться на социальном такси, сообщает 78. ru.

Один из авторов инициативы — Денис Четырбок. Он отметил, что в Северной столице до сих пор есть дома, в которых нет ванн, поэтому людям приходится посещать бани.

В Петербурге услуги социального такси доступны для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, узников концлагерей и других льготных категорий граждан.

Им нужно будет оплатить от 10 до 50% стоимости поездки в зависимости от льготной категории.

Смольный поддержал данную идею. Также депутаты намерены уточнить формулировки, чтобы льготники не ездили со скидкой "в СПА-салоны".

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