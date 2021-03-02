Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что уже написал заявление об освобождении от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года - когда ему будет 90 лет. Об этом политик рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Сам я написал уже заявление, что "прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года" в день моего 90-летия. Вот (бывшему генсекретарю ЦК КПСС Михаилу) Горбачеву сегодня 90 лет, и мне будет 25 апреля 2036 года 90 лет - через 15 лет. Я заранее написал заявление. Как только исполнится 90 лет,- отойду чуть-чуть в сторону: был начальник, стану первый замначальника - то есть дам дорогу, всегда хочу, чтобы так было, за мной никогда застоя не будет", - сказал Жириновский.