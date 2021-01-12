В Петербурге суд рассмотрит иски о запрете аниме и песен Моргенштерна

20 января Колпинский суд Петербурга рассмотрит иски прокуратуры о запрете песен рэпера Моргенштерна и мультфильмов в стиле японского аниме.

В частности, речь идёт о фильмах "Межвидовые рецензенты" и "Токийский террор", а также о мультфильме "Тетрадь смерти".

В этих картинах содержатся сцены насилия, а также эпизоды с расчленением и смертью людей.

Члены суда прослушают песню Моргенштерна "Я съел деда".

Ранее специалистам не удалось сделать вывод об опасности текста данной композиции, сообщает Nation News.