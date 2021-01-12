20 января Колпинский суд Петербурга рассмотрит иски прокуратуры о запрете песен рэпера Моргенштерна и мультфильмов в стиле японского аниме.
В частности, речь идёт о фильмах "Межвидовые рецензенты" и "Токийский террор", а также о мультфильме "Тетрадь смерти".
В этих картинах содержатся сцены насилия, а также эпизоды с расчленением и смертью людей.
Члены суда прослушают песню Моргенштерна "Я съел деда".
Ранее специалистам не удалось сделать вывод об опасности текста данной композиции, сообщает Nation News.
Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.