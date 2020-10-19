Грузы в одной из московских больниц будет доставлять беспилотник

В Первой градской больнице Москвы отныне опасные грузы по территории учреждения будет доставлять беспилотный автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"По территории Первой градской больницы имени Н. И. Пирогова грузы будет доставлять беспилотник. Непилотируемый автомобиль запустил НИИ "МосТрансПроект" совместно с Агентством инноваций Москвы. Беспилотник будет развозить по разным корпусам больницы анализы и лекарства — это поможет самим медикам избегать прямого контакта с опасными грузами", — сказано в сообщении.

Также был разработан план организации дорожного движения по территории больницы.