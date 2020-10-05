Водяной смерч пронёсся вблизи Владивостока

Крайне редкое для широт, в которых расположен город Владивосток, природное явление — огромный водяной смерч пронёсся в акватории Тихого океана в воскресенье.

Видео выкладывали очевидцы в соцсетях.

Как следует из описания видеороликов,

На фоне серых туч и штормовых волн он выглядел довольно жутко.

столб воды поднялся в воздух в районе бухт Тихая и Патрокл в Уссурийском заливе.

"Причиной появления торнадо стала погода. В регионе до настоящего времени сохранялось тепло, а тут над югом Дальнего Востока прошел холодный атмосферный фронт. Он и спровоцировал смерч.

После смерча в Приморье начался сильный дождь, который сопровождался порывами ветра", — говорят синоптики.