Крайне редкое для широт, в которых расположен город Владивосток, природное явление — огромный водяной смерч пронёсся в акватории Тихого океана в воскресенье.
Видео выкладывали очевидцы в соцсетях.
Как следует из описания видеороликов,
столб воды поднялся в воздух в районе бухт Тихая и Патрокл в Уссурийском заливе.
На фоне серых туч и штормовых волн он выглядел довольно жутко.
Корабли, вышедшие в открытое море, стихия обошла стороной.
"Причиной появления торнадо стала погода. В регионе до настоящего времени сохранялось тепло, а тут над югом Дальнего Востока прошел холодный атмосферный фронт. Он и спровоцировал смерч.
После смерча в Приморье начался сильный дождь, который сопровождался порывами ветра", — говорят синоптики.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.