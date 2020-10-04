Морские животные на Камчатке погибли в результате заражения воды, а затем их останки выбросил на берег шторм.
Об этом рассказали в Камчатгидрометцентре.
"Здесь, вероятней всего, это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял всё в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма", — сообщает начальник Камчатгидромета Вера Полякова.
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