В Северных регионах России синоптики прогнозируют аномальную жару

Север Европейской части России, Западная Сибирь и Уральский федеральный округ в начале наступившей недели окажутся во власти аномально высоких температур.

Таков прогноз Гидрометцентра, озвученный сегодня его научным руководителем Романом Вильфандом.

По его словам, в Коми, ЯНАО, Салехарде и Архангельской области температура воздуха будет на 6-8ºС выше климатической нормы.

"+20º градусов днём для Севера — это супервысокая температура", — сказал Вильфанд.

Не в обиде на погоду будет и юг страны

Синоптик отметил, что жаркая погода сохранится и на юге европейской части России. Там — в Краснодарском крае, Крыму и СКФО — ожидается до +30º.

Напомним, что сегодня же Вильфанд представил неутешительный прогноз для жителей Центральной России:

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