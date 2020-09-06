"Унылая пора": в центральную Россию приходит настоящая осень

Жителям центральных российских регионов надо готовиться к наступлению "настоящей осени": пасмурной, с моросящим дождём. Она придет уже во вторник, 8 сентября.

Таков прогноз, озвученный Романом Вильфандом, научным руководителем Гидрометцентра.

"Понижение температуры воздуха в регионе произойдет за счет резкой смены циркуляции воздуха: месяц под номером восемь закончится на неделю позже, и уже во вторник наступит настоящая осенняя погода: интенсивные дожди, низкие облака, хмурое небо и резкое — на 7-9 градусов понижение температуры", — сказал синоптик.

По его словам, температура воздуха всё же в период похолодания будет выше нормы — столбики термометров покажут +16-18ºС.

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