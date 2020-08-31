Сотрудники ОМОНа со служебными собаками проведут тотальную проверку школ и прилегающих к ним территорий в Челябинске.
Об этом сообщил врио начальника УМВД по городу Станислав Клопов.
"С 16:00 до 20:00 часов полицейские будут обследовать школы города и прилегающие территории. Берем все образовательные учреждения под охрану. Принимать участие будет ОМОН и центр кинологической службы, и сразу встаем на охрану", — рассказал он главе города Наталье Котовой.
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